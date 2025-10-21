Скидки
«Не буду лгать». Лоран Мекис высказался о прогрессе «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис поделился мнением о прогрессе команды. По его словам, результаты последних этапов стали неожиданностью даже для сотрудников, работавших над машиной.

«Не буду лгать – мы уже говорили об этом – все были удивлены, особенно сотрудники. Это стало чем-то совершенно неожиданным. Те изменения, что произошли… Я этого не ожидал, они этого не ожидали. Безусловно, было непросто это осознать и понять, как всё произошло», – приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.

Француз возглавил «Ред Булл» после Гран-при Великобритании в июле, сменив Кристиана Хорнера.

