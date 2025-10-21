Чандхок объяснил, почему «Мерседес» может взять Ферстаппена вместо Расселла

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказал мнение, что Джордж Расселл может потерять место в «Мерседесе», даже если выиграет титул чемпиона мира в 2026 году. По словам Чандхока, британец оказался «пассажиром в собственной судьбе».

«Почему нет? Фрэнк Уильямс делал это четыре раза. Фрэнк Уильямс терял четырёх чемпионов мира. На мой взгляд, весь этот опыт должен стать для Джорджа своего рода… не красным, но как минимум оранжевым сигналом — временем понять, что ему стоит взять свой менеджмент под контроль, отдельно от команды. Это привело его на место пассажира во всём этом процессе. И, честно говоря, если в 2027 году Макс будет рассматриваться как претендент, а он им, безусловно, является, то Джордж должен посвятить следующий год тому, чтобы взять под контроль собственную судьбу», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на его интервью с Тедом Кравицем на The F1 Show.

