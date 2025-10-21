Скидки
Лоран Мекис объяснил прогресс «Ред Булл» после летнего перерыва

Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис поделился мнением о прогрессе команды. По его словам, главную заслугу в успехе стоит отдать инженерной группе под руководством технического директора Пьера Ваше. После летнего перерыва пилот команды Макс Ферстаппен одержал три победы (и ещё одну в спринте в Остине) и дважды становился вторым.

«Важно подчеркнуть, что этот прорыв стал возможен благодаря мужчинам и женщинам в Милтон-Кинсе, которые работали над этим автомобилем, пытаясь найти решения, не сдаваясь, балансируя между сезонами-2025 и 2026. Это большая команда, возглавляемая Пьером, сумела перевернуть ситуацию после недель и месяцев кропотливой работы.

Иногда прилагаешь все усилия, но не видишь результата на трассе. В данном же случае, после стольких попыток, было здорово увидеть, что автомобиль реагирует и мы в состоянии предоставить нашим гонщикам что-то, с чем они могут показывать лучший результат», — приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.

Комментарии
