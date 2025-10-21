Скидки
Оруджев объяснил, почему не согласен со штрафом Сайнса за аварию с Антонелли

Оруджев объяснил, почему не согласен со штрафом Сайнса за аварию с Антонелли
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал штраф пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса-младшего за аварию с итальянцем Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» в гонке Гран-при США.

«Я со стюардами не согласен. Мне кажется, Кими увидел, что к нему лезут, и попытался закрыть траекторию. А поворот там такой, что если блокируешь колёса (а там это сделать и без борьбы проще простого), то едешь просто прямо. Да, Карлос полез оптимистично, но и Кими зашёл сильно уже обычного — значит, атаку видел и предполагал, она случится. Но места решил не оставлять — а Карлос уже влез», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

