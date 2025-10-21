Скидки
Егор Оруджев назвал преимущество Ферстаппена в борьбе с «Макларенами» за титул

Егор Оруджев назвал преимущество Ферстаппена в борьбе с «Макларенами» за титул
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение, что инициатива в борьбе за чемпионство в оставшейся части чемпионата будет на стороне гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Судя по последним гонкам, финал сезона будет очень интересным. И инициатива на стороне «Ред Булл». И если честно, здесь сильнее выглядит Макс. «Макларену» надо тащить двух пилотов и стараться ни одного из них не подставить. В «Ред Булл» есть только Макс, и в любой подходящей ситуации, если рядом окажется Юки, он сможет помочь Максу», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
Эксклюзив
Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

