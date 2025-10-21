Скидки
Оруджев раскритиковал «Альпин» за приказ Колапинто не обгонять Гасли

Оруджев раскритиковал «Альпин» за приказ Колапинто не обгонять Гасли
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение, что пилот «Альпин» Франко Колапинто был прав, когда проигнорировал приказ команды и атаковал напарника Пьера Гасли во время Гран-при США.

Напомним, в конце гонки руководство команды попросило аргентинца не обгонять напарника, однако гонщик проигнорировал инструкцию. Отметим, что на момент инцидента пилоты «Альпин» занимали 17-е и 18-е места.

«Конечно, Франко прав, что проигнорировал инструкции. Боролись за 20-е место — какие там командные приказы? Просто абсурд. Зачем «Альпин» портит и без того плохую репутацию, не очень понимаю», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

