Оруджев раскритиковал «Альпин» за приказ Колапинто не обгонять Гасли

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение, что пилот «Альпин» Франко Колапинто был прав, когда проигнорировал приказ команды и атаковал напарника Пьера Гасли во время Гран-при США.

Напомним, в конце гонки руководство команды попросило аргентинца не обгонять напарника, однако гонщик проигнорировал инструкцию. Отметим, что на момент инцидента пилоты «Альпин» занимали 17-е и 18-е места.

«Конечно, Франко прав, что проигнорировал инструкции. Боролись за 20-е место — какие там командные приказы? Просто абсурд. Зачем «Альпин» портит и без того плохую репутацию, не очень понимаю», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»: