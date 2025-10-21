Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта подписал контракт с командой Формулы-2

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта подписал контракт с командой «Хайтек», выступающей в Формуле-2. Американец примет участие в чемпионате 2026 года.

«Невероятно рад официально присоединиться к Ф-2 в 2026 году. Потрясающая возможность развить свои навыки в европейских гонках и испытать себя с лучшими молодыми пилотами в мире. Выступления в одни выходные с Формулой-1 позволят мне познакомиться с этим миром и вырасти как части «Кадиллака». Очень благодарен «Кадиллаку» и «Хайтеку» за доверие и поддержку», — прокомментировал анонс Херта.

Ранее Ландо Норрис оценил перспективы Херты закрепиться в Формуле-1.