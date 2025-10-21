Илья Мэддисон оценил шансы Макса Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне Формулы-1

Известный российский видеоблогер Илья Мэддисон поделился впечатлениями от победы нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на недавнем Гран-при США.

«На отрыв до Пиастри даже не смотрите. Он сломлен, его истеричное поведение скорее сыграет на руку Максу. Он вполне может ещё разок вынести Норриса. Всё в руках великого голландца, достаточно забрать все оставшиеся гонки и спринты. Жаль, что у Макса нет напарника, я бы на месте «Ред Булл» посадил во вторую тачку на оставшиеся гонки какого-нибудь Боттаса или ещё кого-то, кто бы мог мешать «Макларенам».

Псс. Валеру Карпина в отставку, Осипенко в «Динамо-2», – написал Мэддисон в своём телеграм-канале.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 306 очков. Первую и вторую позицию занимают гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис. У них на счету 346 и 332 очка соответственно. Напарник Ферстаппена Юки Цунода располагается на 16-й позиции (28 очков).

