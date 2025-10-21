Скидки
Чандхок назвал команды, которые стоит рассмотреть Расселлу на случай ухода из «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказал мнение, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу стоит начать задумываться о различных вариантах продолжения карьеры, в случае если немецкая команда примет решение пригласить Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Джорджу нужно самому принимать решения и понимать, что происходит на рынке. Ему стоит разобраться, есть ли вариант перейти в «Астон Мартин» в 2027 году или, возможно, в «Феррари». Кто знает, каким окажется мотор «Хонды» — может быть, именно там ему стоит быть. Или, к примеру, перейти в «Ауди». Или в «Ред Булл», который при разработке двигателей 2026 года сотрудничает с «Фордом», — приводит слова Чандхока F1oversteer со ссылкой на его интервью на The F1 Show.

Чандхок объяснил, почему «Мерседес» может взять Ферстаппена вместо Расселла

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

