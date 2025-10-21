Источник: Ф-1 не возвращает $ 24 млн организатору ГП России из-за возможной связи с ВТБ
Поделиться
Британская компания Formula One World Championship Ltd не возвращает промоутерский взнос в размере $ 24 млн АНО «Росгонки», организатору Гран-при России, сообщает издание «Ведомости».
В качестве причины Формула-1 указывает возможность связи АНО «Росгонки» с банком ВТБ, являвшегося соучредителем компании до марта 2022 года.
Напомним, в марте 2022 года Формула-1 разорвала контракт с «Росгонками» о проведении Гран-при России, действовавший до 2025 года. В августе «Росгонки» обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием вернуть промоутерский взнос.
Гран-при России Формулы-1. Больше, чем гонки:
Комментарии
- 21 октября 2025
-
16:50
-
16:43
-
15:29
-
14:42
-
14:40
-
14:15
-
13:45
-
13:23
-
13:08
-
12:12
-
11:10
-
10:54
-
09:54
-
09:30
- 20 октября 2025
-
23:48
-
22:41
-
20:51
-
20:14
-
19:38
-
18:56
-
18:23
-
18:14
-
17:42
-
16:58
-
16:08
-
16:02
-
15:45
-
15:21
-
14:42
-
13:25
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:24
-
11:28