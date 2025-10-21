Скидки
Источник: Ф-1 не возвращает $ 24 млн организатору ГП России из-за возможной связи с ВТБ

Источник: Ф-1 не возвращает $ 24 млн организатору ГП России из-за возможной связи с ВТБ
Британская компания Formula One World Championship Ltd не возвращает промоутерский взнос в размере $ 24 млн АНО «Росгонки», организатору Гран-при России, сообщает издание «Ведомости».

В качестве причины Формула-1 указывает возможность связи АНО «Росгонки» с банком ВТБ, являвшегося соучредителем компании до марта 2022 года.

Напомним, в марте 2022 года Формула-1 разорвала контракт с «Росгонками» о проведении Гран-при России, действовавший до 2025 года. В августе «Росгонки» обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием вернуть промоутерский взнос.

Гран-при России Формулы-1. Больше, чем гонки:

