Норрис ответил, мог бы обогнать Ферстаппена на Гран-при США, если бы не Леклер

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении на Гран-при США, где он занял второе место. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

«Конечно, я бы хотел побороться с Максом, но если учитывать, что я едва смог обойти «Феррари», которая была не так быстра, как Макс, то всё равно не смог бы пройти его. Насколько мне пришлось быть осторожным, учитывая борьбу за титул? Да нет, это ничего не меняет. После первого поворота я сделал всё, что мог, чтобы выиграть, однако этого оказалось недостаточно. Сейчас три пилота борются за чемпионство. Макс делает отличную работу, у него сильная машина, и он использует её по максимуму, как всегда. Так что это именно то, что я ожидал — нас ждёт жёсткая борьба. Надеюсь, что будут гонки, где мы окажемся чуть быстрее, и, вероятно, будет некоторые, где быстрее окажутся уже они. Посмотрим, что мы сможем сделать», — сказал Норрис в подкасте The Chequered Flag.

Напомним, после старта Шарль Леклер («Феррари») на «софте» обошёл Норриса и долгое время удерживал его позади себя. Это не позволило британцу использовать свой темп, чтобы обойти Ферстаппена.

«Макларен» представил комбинезоны Норриса и Пиастри: