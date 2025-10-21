Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: очевидно, теперь в «Макларене» не могут позволить себе прежнюю беззаботность

Марко: очевидно, теперь в «Макларене» не могут позволить себе прежнюю беззаботность
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность в том, что после очередной победы пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена на Гран-при США команда «Макларен» больше не имеет значительного преимущества над конкурентами, как в первой половине года.

«Очевидно, теперь в «Макларене» уже не могут себе позволить прежнюю беззаботность в выступлениях. Пиастри тоже пришлось нелегко на Гран-при США. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Марко Sportskeeda.

Напомним, в настоящий момент 27-летний четырёхкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, уступая лидеру в лице гонщика «Макларена» Оскара Пиастри лишь 40 очков.

Материалы по теме
Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
Эксклюзив
Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android