Марко: очевидно, теперь в «Макларене» не могут позволить себе прежнюю беззаботность

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность в том, что после очередной победы пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена на Гран-при США команда «Макларен» больше не имеет значительного преимущества над конкурентами, как в первой половине года.

«Очевидно, теперь в «Макларене» уже не могут себе позволить прежнюю беззаботность в выступлениях. Пиастри тоже пришлось нелегко на Гран-при США. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Марко Sportskeeda.

Напомним, в настоящий момент 27-летний четырёхкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, уступая лидеру в лице гонщика «Макларена» Оскара Пиастри лишь 40 очков.