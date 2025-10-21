Вольф: ГП Мексики — это уникальное испытание. У нас есть шанс отыграться там за Остин

Руководитель немецкого «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что надеется отыграться на предстоящем Гран-при Мексики за неудачное выступление команды на Гран-при США, по итогам которого пилоты команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли не смогли финишировать в топ-3 гонки.

«Осталось всего пять гонок [до конца сезона-2025], и нас отделяют от второго места в Кубке конструкторов лишь 10 очков. В Остине мы показали не лучший результат, и наши соперники воспользовались этим. Однако в Мексике у нас есть шанс отыграться за минувший уикенд.

Мехико представляет собой уникальное испытание. Из-за расположения на значительной высоте над уровнем моря здесь будет повышенная нагрузка на тормоза и двигатель, а разрежённый воздух потребует высокой прижимной силы. Наш резервный пилот Фред Вести выступит в первой свободной практике. Он внесёт свой вклад в нашу программу, как и каждый раз, когда садится за руль. Мы надеемся на успешное выступление, более сильное, чем несколько дней назад в Техасе», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».