«Он — босс Ф-1, который сейчас всем управляет». Нико Хюлькенберг — о Ферстаппене

«Он — босс Ф-1, который сейчас всем управляет». Нико Хюлькенберг — о Ферстаппене
38-летний пилот швейцарского коллектива «Кик-Заубер» немец Нико Хюлькенберг прокомментировал успешное выступление 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при США, где он стал победителем гонки.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«То, что он делает вместе с «Ред Булл», просто невероятно. Макс показывает свой класс и доказывает, что является реальным четырёхкратным чемпионом мира и боссом Ф-1, который сейчас всем управляет», — приводит слова Хюлькенберга портал Sportskeeda.

Напомним, в данный момент Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 346 очков.

