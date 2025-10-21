Ферстаппен заявил, что весь сезон выступает на высоком уровне независимо от болида

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что его успешные результаты в последних гонках Формулы-1 не связаны с улучшением машины.

«Весь сезон я выступаю на самом высоком уровне. Это не связано с тем, что машина сейчас лучше. Конечно, ею управлять приятнее и бороться за победу всегда интереснее, чем за четвёртое место. Я знаю, что всегда выкладываюсь на полную — меня готовили к этому с юных лет», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Сейчас Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте «Формулы-1» с 306 очками. Пилот «Ред Булл» победил в гонке на Гран-при США.