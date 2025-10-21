«То же было и с Михаэлем Шумахером». Хилл — о выступлениях Ферстаппена в Ф-1

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл выразил восхищение 27-летним четырёхкратным чемпионом Ф-1, а также пилотом «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном, назвав того исключительным.

«Разве это не потрясающе, когда Макс и даже Ландо довольно сильно отставали, и казалось реалистичным, что Оскар вот-вот заберёт титул. Не успели мы оглянуться, как его уже начали нагонять, борьба стала плотнее.

Формула-1 всегда преподносит неожиданные сюрпризы, здесь происходят удивительные вещи. Возможно, дело в давлении, которое ощущается ближе к финишу.

Речь идёт о том, чтобы выяснить, кто неумолим, кто лучший, и, надо сказать, каждому в Формуле-1 приходится соперничать с «Ред Булл» и Максом. Они не уйдут в сторону, не сдадутся и будут бороться за титул с полной отдачей.

Да, это всё ещё маловероятно, однако ему придётся полагаться на удачу. Макс набрал восемь очков за одну гонку только потому, что оба «Макларена» выбили друг друга, это просто смешно.

Макс является исключительным и замечательным пилотом. Именно поэтому «Ред Булл» удалось так много побеждать. Они потрясающие.

Мы уже видели подобное. То же самое было с Михаэлем Шумахером. Он даже представить себе не мог, что семь титулов чемпиона мира вообще возможно завоевать. Все думали, что [Хуан Мануэль] Фанхио [с пятью] — это предел. Ален Прост выигрывает четыре, и вы думаете: «Ну, это было близко. Хорошая попытка».

Не успеешь оглянуться, как кто-то выигрывает семь чемпионских титулов, а у Льюиса [Хэмилтона] более 100 побед в Гран-при. Все эти рекорды просто созданы для того, чтобы их побить. Макс феноменален», — приводит слова Хилла портал Racingnews365.