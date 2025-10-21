Скидки
Колапинто высказался об игнорировании указания команды не атаковать Гасли в гонке ГП США

22-летний пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто высказался насчёт игнорирования инструкций команды не атаковать напарника по команде француза Пьера Гасли в гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Ситуация, произошедшая в команде в воскресенье, была обсуждена внутри коллектива. Мы пришли к выводу, что указания всегда должны выполняться, несмотря ни на что. Мы все вместе и работаем над достижением одной цели — совершенствоваться с каждой новой сессией и каждым гоночным уикендом», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».

Напомним, в конце гонки руководство команды попросило аргентинца не обгонять напарника, однако гонщик проигнорировал инструкцию. Отметим, что на момент инцидента пилоты «Альпин» занимали 17-е и 18-е места.

Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
Эксклюзив
Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
