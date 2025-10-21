Скидки
«Мы будем сражаться до последнего». Вассёр — о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов

«Мы будем сражаться до последнего». Вассёр — о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
Комментарии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда нацелена удержать второе место в Кубке конструкторов и будет бороться до конца сезона.

«В чемпионате сейчас три команды находятся в пределах 10 очков. Макс [Ферстаппен] стабильно набирает много очков, поэтому для нас главное, чтобы оба болида финишировали высоко. Мы должны сохранять концентрацию до конца и постараться извлечь максимум из того, что имеем. Приятно снова оказаться на подиуме и видеть обе машины в лидирующей группе. Мы будем сражаться до последнего», — приводит слова Вассёра GPblog.

Самые именитые команды Формулы-1:

