«Мы будем сражаться до последнего». Вассёр — о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда нацелена удержать второе место в Кубке конструкторов и будет бороться до конца сезона.

«В чемпионате сейчас три команды находятся в пределах 10 очков. Макс [Ферстаппен] стабильно набирает много очков, поэтому для нас главное, чтобы оба болида финишировали высоко. Мы должны сохранять концентрацию до конца и постараться извлечь максимум из того, что имеем. Приятно снова оказаться на подиуме и видеть обе машины в лидирующей группе. Мы будем сражаться до последнего», — приводит слова Вассёра GPblog.

