«Будь я руководителем «Ред Булл». Хилл ответил, кого поставил бы напарником к Ферстаппену

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал, что хотел бы увидеть 38-летнего пилота швейцарского коллектива «Кик-Заубер» немца Нико Хюлькенберга в качестве напарника 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена в составе «быков».

«Если бы я занимал должность руководителя «Ред Булл», то дал бы шанс Нико [в качестве напарника Макса]. Сделал бы это. К тому же у него хорошие отношения с Ферстаппеном», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

В данный момент немецкий гонщик занимает девятое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 41 очко.

Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа
