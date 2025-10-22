Скидки
Макс Ферстаппен раскрыл решающий фактор в борьбе за пятый титул чемпиона Ф-1 в сезоне-2025

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен раскрыл решающий фактор в борьбе за пятый титул в сезоне-2025 Формулы-1.

«Нужно сфокусироваться на том, чтобы показывать идеальные выступления до конца сезона. Тогда будет шанс [завоевать титул]. Нам необходимо сосредоточиться на этом. Только внимание к деталям будет иметь значение [в борьбе за чемпионство].

Я же со своей стороны стараюсь каждые выходные настроить машину наилучшим образом, а затем пытаюсь не совершать ошибок на трассе», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

