Хельмут Марко: Цунода обретает стабильность

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлениях японского гонщика команды Юки Цуноды в последних Гран-при.

«Стоит признать, что Юки несколько раз не везло, иногда он сам допускал ошибки. Но сейчас он обретает стабильность, что важно для нашей борьбы за титул», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Напомним, на минувшем Гран-при США Цунода финишировал седьмым и в спринте, и в основной гонке. Кроме того, ранее, на Гран-при Азербайджана, Цунода пришёл к финишу шестым, что стало его лучшим результатом за время выступлений в основной команде австрийского концерна.

