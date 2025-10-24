Скидки
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Мексики: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Комментарии

В пятницу, 24 октября, и в субботу, 25 октября, пройдут пятничные тренировки 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало первой сессии свободной практики запланировано на 21:30 мск, вторая начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
24 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.380
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.107
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.380

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).

