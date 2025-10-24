Формула-1, Гран-при Мексики: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

В пятницу, 24 октября, и в субботу, 25 октября, пройдут пятничные тренировки 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало первой сессии свободной практики запланировано на 21:30 мск, вторая начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).