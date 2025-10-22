Скидки
«Макларен» не будет готовить обновления для оставшихся Гран-при сезона-2025

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда не будет готовить обновления для болида в оставшихся Гран-при сезона-2025.

«Что касается обновлений, новинок, то в оставшейся части сезона их уже не будет», — приводит слова Стеллы Autosport.

Напомним, до конца сезона в настоящий момент остаётся пять этапов — в Мексике, Бразилии, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 306 очков.

