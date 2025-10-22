Скидки
Пиастри: уверен, что могу выиграть титул

Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о титульном противостоянии с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и своим напарником Ландо Норрисом.

«Я уже участвовал в плотной борьбе, которая местами была даже более упорной, чем нынешняя. Так что я осознаю, что всё ещё может повернуться в мою пользу. Я уверен, что могу выиграть титул.

Уикенд в США, конечно, был сложным. За последние несколько недель преимущество в личном зачёте немного сократилось, но именно темп позволит выиграть титул – а не наблюдение за количеством очков и их изменением. Чем быстрее ты едешь, тем больше баллов зарабатываешь, а это сейчас самое главное», — приводит слова Оскара Пиастри GPBlog.

