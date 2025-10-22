Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Аюму Иваса заменит Лиама Лоусона в тренировке Гран-при Мексики

Аюму Иваса заменит Лиама Лоусона в тренировке Гран-при Мексики
Комментарии

Японский резервист «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Аюму Иваса выступит в первой тренировке Гран-при Мексики в составе младшей команды австрийского концерна.

Иваса заменит в составе «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.

В прошлом году Иваса принимал участие в пятничных тренировках в составе «Рейсинг Буллз», а в 2025 году провёл одну сессию за рулём «Ред Булл».

В нынешнем сезоне Иваса выступает в японской Супер Формуле-, занимая там за две гонки до конца сезона третью позицию. Он уступает лидеру чемпионата Шо Цубои 14 баллов.

Напомним, Гран-при Мексики пройдёт на «Автодроме имени братьев Родригес» с 24 по 26 октября.

Материалы по теме
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android