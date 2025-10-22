Аюму Иваса заменит Лиама Лоусона в тренировке Гран-при Мексики

Японский резервист «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Аюму Иваса выступит в первой тренировке Гран-при Мексики в составе младшей команды австрийского концерна.

Иваса заменит в составе «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.

В прошлом году Иваса принимал участие в пятничных тренировках в составе «Рейсинг Буллз», а в 2025 году провёл одну сессию за рулём «Ред Булл».

В нынешнем сезоне Иваса выступает в японской Супер Формуле-, занимая там за две гонки до конца сезона третью позицию. Он уступает лидеру чемпионата Шо Цубои 14 баллов.

Напомним, Гран-при Мексики пройдёт на «Автодроме имени братьев Родригес» с 24 по 26 октября.