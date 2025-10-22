Скидки
Аварии Цуноды в сезоне-2025 обошлись в $ 3,2 млн

Аварии японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды оказались самыми дорогостоящими в 2025 году. Об этом сообщается на Reddit.

По подсчётам экспертов, инциденты с участием Юки Цуноды стоили «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» $ 3,2 млн.

При этом самой пострадавшей командой оказался «Макларен» — коллективу аварии Оскара Пиастри и Ландо Норриса обошлись в $ 4,1 млн.

Ущерб от аварий пилотов в сезоне-2025

Юки Цунода – $ 3,2 млн
Ландо Норрис – $ 2,6 млн
Лэнс Стролл – $ 2,3 млн
Джек Дуэн – $ 2,1 млн
Шарль Леклер – $ 1,8 млн
Исак Хаджар – $ 1,7 млн
Оливер Бермэн – $ 1,5 млн
Лиам Лоусон – $ 1,4 млн
Оскар Пиастри – $ 1,4 млн
Габриэл Бортолето – $ 1,2 млн
Карлос Сайнс – $ 1,2 млн
Франко Колапинто – $ 1,1 млн
Льюис Хэмилтон – $ 1 млн
Пьер Гасли – $ 872 тыс.
Фернандо Алонсо – $ 802 тыс.
Андреа Кими Антонелли – $ 785 тыс.
Нико Хюлькенберг – $ 717 тыс.
Эстебан Окон – $ 692 тыс.
Алекс Албон – $ 630 тыс.
Джордж Расселл – $ 475 тыс.
Макс Ферстаппен – $ 225 тыс.

