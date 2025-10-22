Расписание трансляций Гран-при Мексики — 2025

С 24 по 26 октября в Мехико (Мексика), состоится 20-й этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики.
Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Мексике покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.
Формула-1 Мексика — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 24 октября:
21:30. Первая тренировка Гран-при Мексики.
Суббота, 25 октября:
1:00. Вторая тренировка Гран-при Мексики.
20:30. Третья тренировка Гран-при Мексики
Воскресенье, 26 октября:
00:00. Квалификация Гран-при Мексики.
23:00. Гонка Гран-при Мексики.