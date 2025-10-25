Скидки
Формула-1, Гран-при Мексики: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Мексики: субботняя практика, онлайн-трансляция
В субботу, 25 октября, состоится третья тренировка 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало сессии свободной практики запланировано на 20:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки, которая будет доступна по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 3
25 октября 2025, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:16.633
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.345
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.512

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 306 очков.

