Формула-1, Гран-при Мексики: субботняя практика, онлайн-трансляция

В субботу, 25 октября, состоится третья тренировка 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало сессии свободной практики запланировано на 20:30 по московскому времени.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 306 очков.