Двукратный чемпион РСКГ провёл тесты новичков ELMS

Двукратный чемпион Российской серии кольцевых гонок в топовом классе TCR Russia Михаил Симонов, выступающий в составе команды Lukoil Racing Twins Team, провёл тесты новичков чемпионата European Le Mans Series. Симонов пилотировал автомобиль Ligier JS P325 — Toyota.

«Первые тесты на LMP3 — Портиман! 225 км/ч в повороте в полный газ. Работаем вместе с 23 Events, при поддержке AF Corse. Сегодня удалось показать 4-е время в своем классе LMP3.

Первый раз на этой трассе, первый раз за рулём LMP3 — и сразу неплохой результат. Познакомился с коллективом AF Corse — встретили с теплом и уважением. Спасибо Амато Феррари и всей команде. Было круто. Впереди ещё частные тесты и много работы. Отличное начало новой главы», — написал Симонов в своём телеграм-канале.