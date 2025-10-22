Шарль Леклер протестировал новый 1050-сильный суперкар Ferrari

Пилот команды «Феррари» в Формуле-1 Шарль Леклер вместе с победителем «24 часов Ле-Мана» в составе «Скудерии» Антонио Джовинацци протестировал новый суперкар Ferrari 849 Testarossa. Автомобиль был представлен в середине сентября, а заезды состоялись за две недели до премьеры на трассе «Фиорано», однако видео тест-драйва опубликовано только сейчас.

«Мне очень нравится, как ощущается педаль газа. Ты чувствуешь, что у тебя много мощности, но она не становится для тебя сюрпризом. Очень классно — тормоза, смена направления движения, то, как машина откликается. За рулём ощущаешь себя очень уверенно», — отметил после заездов Леклер.

«Она очень стабильна, даже когда используешь много мощности. Даже когда встаёшь на газ, машина даёт тебе чувство безопасности. Нет ощущения потери контроля», — добавил Джовинацци.

Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Ferrari 849 Testarossa заменила в гамме марки модель SF90 Stradale, а её название отсылает к одному из самых известных автомобилей в истории Ferrari — Testarossa, выпускавшемуся с 1984 по 1996 год. 849 Testarossa оснащается 4-литровым твин-турбо двигателем V8, дополненным тремя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки — 1050 л. с. До 100 км/ч Ferrari 849 Testarossa разгоняется быстрее чем за 2,3 секунды, что на 0,2 секунды меньше, чем SF90 Stradale. Максимальная скорость новинки — более 330 км/ч.

Ранее на этой же трассе Леклер вместе с Льюисом Хэмилтоном протестировал другой суперкар из Маранелло — Ferrari 80.