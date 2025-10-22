Скидки
В «Астон Мартин» ответили на критику Алонсо

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался о критике машины со стороны Фернандо Алонсо.

«Иногда мы очень самокритичны, но важно каждую минуту чему-то учиться по ходу сессий. Ты учишься на своих ошибках, и этот процесс никогда не прекращается. Мы неидеальны, и нас ждёт много работы.

Но очень важно не забывать и о положительных моментах. Их мало, если у тебя не одна из быстрейших машин. Но если ты слишком самокритичен каждый раз, когда не побеждаешь, то 24 гонки могут показаться очень длинными. Когда ты зарабатываешь несколько очков или одно, то стоит отложить стремление к совершенству до завтра», — приводит слова Крака AS.

