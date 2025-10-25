Формула-1, Гран-при Мексики: квалификация, онлайн-трансляция

В воскресенье, 26 октября, состоится квалификация 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало сессии свободной практики запланировано на 0:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде британец Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).