Формула-1, Гран-при Мексики: квалификация, онлайн-трансляция
В воскресенье, 26 октября, состоится квалификация 20-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало сессии свободной практики запланировано на 0:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде британец Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).
