Польский раллист установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке топлива

Польский раллист Мико Марчик, который в сезоне-2025 стал чемпионом Европы по классическому ралли, установил мировой рекорд дальности хода и попал в Книгу рекордов Гиннеса. В марте этого года Марчик без дозаправок проехал на дизельном Škoda Superb 2.0 TDI 2831 км. Средний расход топлива составил 2,61 л на 100 км, при этом официальный расход топлива модели — 4,8 л на 100 км.

Маршрут Марчика начался в польском городе Лодзь, откуда он через территорию Германии отправился в Париж. Во французской столице Марчик развернулся в обратном направлении, проехал Нидерланды, Бельгию и Германию и вернулся в точку отправления.

Мико Марчик в Париже Фото: Škoda

«Даже обычный водитель может легко превзойти заявленный производителем расход топлива. Давление в шинах — ключевой момент. Придерживайтесь рекомендуемого производителем уровня. Смотрите вперёд, предугадывайте события, вовремя отпускайте педаль газа и старайтесь тормозить как можно меньше. Разгоняйтесь аккуратно и постепенно», — поделился Марчик приёмами экономичного вождения.

Польский раллист также рассказал, что для установления рекорда заменил амортизаторы, что позволило снизить шасси на 15 мм и улучшить аэродинамику. «Ещё я выяснил, что новые шины не идеальны для этой задачи. Лучше немного их прикатать, это снижает расход топлива», — добавил он.

Škoda Superb 2.0 TDI, на которой Марчик устаовил рекорд Фото: Škoda

Отметим, что в августе компания General Motors отчиталась о рекорде дальности хода электромобиля на одной зарядке, однако он составляет всего 1704,6 км.