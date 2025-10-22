Скидки
Польский раллист установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке топлива

Польский раллист установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке топлива
Мико Марчик
Польский раллист Мико Марчик, который в сезоне-2025 стал чемпионом Европы по классическому ралли, установил мировой рекорд дальности хода и попал в Книгу рекордов Гиннеса. В марте этого года Марчик без дозаправок проехал на дизельном Škoda Superb 2.0 TDI 2831 км. Средний расход топлива составил 2,61 л на 100 км, при этом официальный расход топлива модели — 4,8 л на 100 км.

Маршрут Марчика начался в польском городе Лодзь, откуда он через территорию Германии отправился в Париж. Во французской столице Марчик развернулся в обратном направлении, проехал Нидерланды, Бельгию и Германию и вернулся в точку отправления.

Мико Марчик в Париже

Мико Марчик в Париже

Фото: Škoda

«Даже обычный водитель может легко превзойти заявленный производителем расход топлива. Давление в шинах — ключевой момент. Придерживайтесь рекомендуемого производителем уровня. Смотрите вперёд, предугадывайте события, вовремя отпускайте педаль газа и старайтесь тормозить как можно меньше. Разгоняйтесь аккуратно и постепенно», — поделился Марчик приёмами экономичного вождения.

Польский раллист также рассказал, что для установления рекорда заменил амортизаторы, что позволило снизить шасси на 15 мм и улучшить аэродинамику. «Ещё я выяснил, что новые шины не идеальны для этой задачи. Лучше немного их прикатать, это снижает расход топлива», — добавил он.

Škoda Superb 2.0 TDI, на которой Марчик устаовил рекорд

Škoda Superb 2.0 TDI, на которой Марчик устаовил рекорд

Фото: Škoda

Отметим, что в августе компания General Motors отчиталась о рекорде дальности хода электромобиля на одной зарядке, однако он составляет всего 1704,6 км.

