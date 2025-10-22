Скидки
Россиянин Попов проведёт следующий сезон в серии FREC

Российский гонщик Максимилиан Попов проведёт следующий сезон в чемпионате FREC — Европейской региональной Формуле. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

«Я буду выступать в FIA FREC за команду „Трайдент“ в 2026 году! Я очень рад присоединиться к команде. В 2026-м нас ждёт смена болида на новое поколение. Я готов работать, адаптироваться и как можно скорее показывать результаты», — написал Максимилиан Попов в своём телеграм-канале.

Нынешний сезон Попов проводит в итальянской Формуле-4, где по итогам сезона занял шестое место. Концовку сезона вместе с другими пилотами итальянской Ф-4 Попов проводит в дополнительном чемпионате Евро-4. За этап до конца сезона Попов располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

