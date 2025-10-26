Формула-1, Гран-при Мексики: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 октября, состоится гонка 20-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Мексики. Начало запланировано на 23:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Мексики Формулы-1.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 306 очков.

До финиша сезона остаётся пять гонок — в Мексике, Бразилии, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.