Россиянин, ставший четвёртым в ELMS с экс-пилотом Ф-1, раскритиковал машину

Россиянин, ставший четвёртым в ELMS с экс-пилотом Ф-1, раскритиковал машину
Комментарии

Российский гонщик Владислав Ломко прокомментировал четвёртое место по итогам сезона ELMS, в котором он выступал в одном экипаже с экс-пилотом Формулы-1 Пьетро Фиттипальди и ирландцем Райаном Калленом.

«Уикенд прошёл нейтрально. Тот факт, что мы оказались в круге позади соперников, в итоге ни на что не повлиял, закончили чемпионат на четвёртом месте, при этом я всё равно ехал так быстро, как мог.

Насчёт сезона… Думаю, это хороший результат, учитывая, что команда в прошлом году была на 10-м месте. Трудно было соревноваться в скорости с первыми двумя коллективами, поэтому, наверное, позиция, на которой мы оказались, вполне реалистичная и честная. В следующем году точно хочу бороться за титул. В этом году, к сожалению, чистая скорость машины не позволяла нам этого делать», — приводит слова Ломко пресс-служба Российской автомобильной федерации.

