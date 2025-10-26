Формула-1, Гран-при Мексики — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
Сегодня, 26 октября, состоится гонка 20-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Мексики. Начало запланировано на 23:00 мск.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Мексики Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 332 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 306 очков.
