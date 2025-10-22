Ландо Норрис: в болиде чувствую себя суперкомфортно, а за его пределами нет

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о комфорте за рулём болида.

«Высокие скорости? Чувствую себя суперкомфортно в машине, а за его пределами мне неуютно. Моя мама больше всех нервничает. В болиде чувствуешь себя безопаснее, чем кажется моим родителям снаружи. Ты полностью контролируешь ситуацию — да, пока не теряешь контроль, а это может произойти. В такие моменты становишься пассажиром, понимаешь, что это может случиться, когда пилотируешь на пределе, пытаясь быть самым быстрым… Главное для хорошего гонщика — учиться на таких моментах, а не запоминать эти аварии и ошибки. Ты не хочешь, чтобы это оказывало негативное влияние», — приводит слова Норриса издание Vogue.