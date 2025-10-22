Скидки
Сразу девять пилотов-новичков примут участие в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1

В пятницу, 24 октября, в первой практике 20-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики примут участие сразу девять пилотов-новичков.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
24 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Не началось

Пилоты-новички, которые выступят в первой практике Гран-при Мексики:

1. За «Макларен» поедет мексиканец Пато О’Уорд, выступающий за «оранжевых» в IndyCar.

2. Джорджа Расселла в «Мерседесе» заменит 23-летний датчанин Фредерик Вести, являющийся тест-пилотом немцев и выступающий также в IMSA.

3. Место Льюиса Хэмилтона в «Феррари» займёт победитель «24 часа Ле-Мана» — 2024 Антонио Фуоко, выступающий в WEC.

4. Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, выступающий в Формуле-2 за «Кампос», заменит Макса Ферстаппена.

5. Люк Браунинг из академии «Уильямса», представляющий «Хайтек» в Ф-2, заменит Карлоса Сайнса.

6. Американец Джек Кроуфорд ( из «ДАМС» в Формуле-2) заменит Лэнса Стролла в «Астон Мартин».

7. 31-летний японец Рио Хиракава выступит вместо Оливера Бермана в «Хаасе».

8. Японский гонщик Супер Формулы Аюму Иваса заменит Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз».

9. Эстонец Пауль Арон сядет на болид Пьера Гасли из «Альпин».

