Сразу девять пилотов-новичков примут участие в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1

В пятницу, 24 октября, в первой практике 20-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики примут участие сразу девять пилотов-новичков.
Пилоты-новички, которые выступят в первой практике Гран-при Мексики:
1. За «Макларен» поедет мексиканец Пато О’Уорд, выступающий за «оранжевых» в IndyCar.
2. Джорджа Расселла в «Мерседесе» заменит 23-летний датчанин Фредерик Вести, являющийся тест-пилотом немцев и выступающий также в IMSA.
3. Место Льюиса Хэмилтона в «Феррари» займёт победитель «24 часа Ле-Мана» — 2024 Антонио Фуоко, выступающий в WEC.
4. Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, выступающий в Формуле-2 за «Кампос», заменит Макса Ферстаппена.
5. Люк Браунинг из академии «Уильямса», представляющий «Хайтек» в Ф-2, заменит Карлоса Сайнса.
6. Американец Джек Кроуфорд ( из «ДАМС» в Формуле-2) заменит Лэнса Стролла в «Астон Мартин».
7. 31-летний японец Рио Хиракава выступит вместо Оливера Бермана в «Хаасе».
8. Японский гонщик Супер Формулы Аюму Иваса заменит Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз».
9. Эстонец Пауль Арон сядет на болид Пьера Гасли из «Альпин».