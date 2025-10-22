Легендарный Цареградцев ответил, при каком условии посадит Петрова за руль дрифт-кара

Двукратный чемпион серии RDS GP и лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев рассказал о возможности посадить бывшего гонщика Формулы-1 Виталия Петров за руль своего дрифт-кара.

«Виталию с удовольствием дам проехаться на гоночной машине. Главное понять, зачем это нужно. То есть если в дальнейшем будет какое-то развитие, да, без проблем. Ну или хотя бы какой-то медиаповод для этого должен быть. А просто покататься — это сложно. Так же, как тесты он мне делал на BR03: это было с прицелом на то, что я в «Эндурансе» поеду. Но, к сожалению, не получилось. Так же и здесь. Если он поедет для чего-то, тесты, конечно же, обязательно организуются», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.