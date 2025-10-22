Цареградцев: думал — ну ладно, этот сезон вычёркиваем и будем просто кататься

Лидер команды «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев высказался о тяжёлом сезоне в RDS GP, в котором он на первом этапе сезона не прошёл квалификацию, а финальный уикенд закончил в статусе чемпиона.

«Мне раньше казалось, что я многое уже видел в дрифте, но каждый сезон подбрасывает нечто невероятное, типа моей первой квалификации в этом году. Думал — ну ладно, этот сезон вычёркиваем и будем просто кататься. А оказалось, что его не только можно было не вычеркивать, а ещё и победить, что я в итоге сделал. Естественно, я на это не рассчитывал.

Потому что, допустим, в 2022 году, когда я заехал на чемпионство, у меня не было суперрезультата, но была стабильная езда. Я был всегда топ-4, где-то на подиуме, где-то побеждал. А здесь — в начале просто провал. И ты это начинаешь принимать, как будто это с тобой всегда теперь будет происходить. А потом — о, два финала! Значит, можно жить. На этом ощущении, что все равно всё получается, я доехал до конца сезона. Но всё равно в глубине души где-то меня это подъедало постоянно: что в любой момент я могу не пройти квалификацию. Так что каждую квалу я выезжал и думал, надо постараться. И всё получалось", — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.