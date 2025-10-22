Цареградцев: наш Nissan 400Z будет как минимум намного красивее, чем у Чивчяна

Двукратный чемпион серии RDS GP и лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев рассказал о планах по подготовке нового автомобиля Nissan Z.

"От GR Yaris я полностью не отказался, он просто пока стоит на паузе. Для него есть донор, в целом есть запчасти, даже мотор лежит. Просто мы пока не успеваем из-за количества заказов и на сторону, и для нашей команды сделать ещё один проект, для которого потребуется полностью с нуля создать обвес, новые технические решения. Поэтому пока строим Z-ки.

Z-ка 400-я будет как минимум намного красивее, чем у Георгия Чивчяна за счёт обвеса, который мы разрабатываем как продолжение идеологии обвеса 370z. Ну и технически, как обычно, у нас будет всё исполнено безупречно, поэтому машина должна получиться очень хорошей и, безусловно, очень конкурентной", — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.