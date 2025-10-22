Скидки
«Шансы смехотворны». Хилл ответил, на кого бы поставил в титульной борьбе в Формуле-1

Чемпион Формулы-1 Деймон Хилл объяснил, почему бы в титульной борьбе в сезоне-2025 поставил бы на Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Он расслаблен. Ему нечего терять. Не поймите это превратно. Он хочет ещё один титул чемпиона мира. Тогда у него будет пять. Это игра, в которой нужно побеждать больше всех, но он не находится под таким давлением, как двое других претендентов.

Если бы я ставил свои деньги, то сделал бы это на Макса, потому что шансы смехотворны. Если вы спросите меня, кто победит, я не знаю. Я бы просто сказал, что если говорить о том, кто представляет наибольшую угрозу, то это Макс», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

