Хэмилтон — самый востребованный спортсмен 2025-го от SportsPro. Впереди Роналду и Леброна

Аудио-версия:
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был признан изданием SportsPro самым востребованным спортсменом 2025 года. Данный показатель замерялся по трём ключевым факторам — сила бренда, экономика и общий адресуемый рынок.

Самые востребованные спортсмены 2025 года по версии SportsPro:

1. Льюис Хэмилтон — Формула-1.
2. Симона Байлз — лёгкая атлетика.
3. Илона Махер — регби.
4. Стефен Карри — баскетбол.
5. Криштиану Роналду — футбол.
6. Неймар — футбол.
7. Кейтлин Кларк — баскетбол.
8. Леброн Джеймс — баскетбол.
9. Яннис Адетокунбо — баскетбол.
10. Кори Гауфф — теннис.
...
25. Шарль Леклер — Формула-1.
...
41. Ландо Норрис — Формула-1.
...
64. Оскар Пиастри — Формула-1.
...
78. Андреа Кими Антонелли — Формула-1.
...
81. Макс Ферстаппен — Формула-1.
...
95. Лиам Лоусон — Формула-1.

Хэмилтон установил антирекорд «Феррари» — 19 гонок без подиума
