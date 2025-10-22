Команды Ф-1 обсудили возможное разрешение гибких антикрыльев с 2026 года — Motorsport

Итальянское издание Motorsport сообщило о том, что во время 19-го этапа Формулы-1 Гран-при США в Остине часть команд обсудило желание снять ограничения на гибкие крылья с сезона-2026.

По данным журналистов, ФИА может беспокоиться в данном аспекте из-за безопасности, что неназванный изданием сотрудник одной из команд прокомментировал: «Этой проблеме легко найти решение. Мы готовим один элемент для краш-теста, в котором крыло также может сгибаться, но не должно переходить установленный ФИА лимит. После этого команды направят все свои знания на разработку и будут соблюдать стандарты безопасности».

Ограничения и проверки гибкости крыльев были введены в сезоне-2025, начиная с Гран-при Испании.