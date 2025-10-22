Рё Хиракава разбил болид «Хааса» на тестах в Зандворте перед практикой на ГП Мексики Ф-1

В среду, 22 октября, в социальных сетях появился видеоролик с автодрома в нидерландском Зандворте, на котором 31-летний японский гонщик Рё Хиракава разбил болид команды Формулы-1 «Хаас» на частных тестах.

Японца на выходе из поворота сорвало и вынесло в стену, об которую он сломал переднюю часть болида.

Хиракава примет участие в первой практике 20-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики в ближайшую пятницу, 24 октября. Рё заменит за рулём 19-летнего гонщика американского коллектива Оливера Бермана.

Для японца предстоящее участие в первой практике Формулы-1 станет вторым в 2025-м. Свой дебют он совершил на Гран-при Испании, заменив Эстебана Окона.