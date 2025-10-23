Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Liberty Media недовольны тем, как легендарный Росси управляет командой в MotoGP

В Liberty Media недовольны тем, как легендарный Росси управляет командой в MotoGP
Аудио-версия:
Комментарии

Американский холдинг Liberty Media, владеющий правами на Формулу-1 и MotoGP, недоволен тем, как легендарный итальянский гонщик и семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси управляет своей командой VR46, сообщили в издании MotoGP News.

По данным журналистов, проблемой для Liberty Media являются не отсутствие результатов, а то, что Росси не проявляет постоянного интереса к своему коллективу, активно участвуя в автогонках в классе GТ3. Сообщается, что предыдущий владелец прав Dorna позволил после завершения карьеры Росси остаться в паддоке со своей командой в надежде, что итальянец поднимет имидж и популярность серии.

Перед Гран-при Индонезии Валентино прилетел в Джакарту для мероприятия с титульным спонсором, а затем сразу же вернулся в Италию для гонки, не оставшись на уикенде MotoGP, на которых был всего несколько раз в 2025-м.

Материалы по теме
Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Алекс Маркес — 4-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android