В Liberty Media недовольны тем, как легендарный Росси управляет командой в MotoGP

Американский холдинг Liberty Media, владеющий правами на Формулу-1 и MotoGP, недоволен тем, как легендарный итальянский гонщик и семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси управляет своей командой VR46, сообщили в издании MotoGP News.

По данным журналистов, проблемой для Liberty Media являются не отсутствие результатов, а то, что Росси не проявляет постоянного интереса к своему коллективу, активно участвуя в автогонках в классе GТ3. Сообщается, что предыдущий владелец прав Dorna позволил после завершения карьеры Росси остаться в паддоке со своей командой в надежде, что итальянец поднимет имидж и популярность серии.

Перед Гран-при Индонезии Валентино прилетел в Джакарту для мероприятия с титульным спонсором, а затем сразу же вернулся в Италию для гонки, не оставшись на уикенде MotoGP, на которых был всего несколько раз в 2025-м.