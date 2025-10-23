Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы команды Формулы-1, с которыми провёл переговоры Джек Дуэн

Названы команды Формулы-1, с которыми провёл переговоры Джек Дуэн
Комментарии

Резервист «Альпин» австралиец Джек Дуэн по-прежнему нацелен на место в команде, однако из-за малой занятости и непрозрачных перспектив ведёт переговоры на стороне, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, в руководстве «Альпин» сообщили Дэуну, что юниоры также могут стать кандидатами в 2026 году.

Австралиец провёл предварительные переговоры с «Кадиллаком», «Уильямсом», «Хаасом» и «Заубером» о возможном сотрудничестве в случае ухода из «Альпин», однако они касались исключительно позиций резервных пилотов и тест-пилотов.

Напомним, Дуэн провёл за «Альпин» первые шесть этапов в сезоне-2025, после чего был переведён на место резервиста.

Материалы по теме
Джек Дуэн может стать резервным пилотом «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android