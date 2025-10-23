Названы команды Формулы-1, с которыми провёл переговоры Джек Дуэн

Резервист «Альпин» австралиец Джек Дуэн по-прежнему нацелен на место в команде, однако из-за малой занятости и непрозрачных перспектив ведёт переговоры на стороне, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, в руководстве «Альпин» сообщили Дэуну, что юниоры также могут стать кандидатами в 2026 году.

Австралиец провёл предварительные переговоры с «Кадиллаком», «Уильямсом», «Хаасом» и «Заубером» о возможном сотрудничестве в случае ухода из «Альпин», однако они касались исключительно позиций резервных пилотов и тест-пилотов.

Напомним, Дуэн провёл за «Альпин» первые шесть этапов в сезоне-2025, после чего был переведён на место резервиста.