Известный журналист Джо Сейвуд заявил, что во Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) вернулся управляющий директор по инфраструктурным проектам госкорпорации «Ростех» Виктор Кирьянов.

«Вероятно, самой интересной вещью, о которой Майер не упомянул, были секретные сделки, позволившие россиянину снова стать членом Всемирного совета ФИА. Членам Совета запрещено говорить обо всём, что обсуждается и решается, но, похоже, россиянину Виктору Кирьянову разрешили вернуться в Совет, несмотря на то что ФИА привержена отстаиванию линии Международного олимпийского комитета (МОК) и приведению своих действий в соответствие с принципами Олимпийской хартии.

МОК выпустил руководство для федераций-партнёров в отношении СВО, поскольку его цель по содействию миру и приверженность нейтралитету не могут быть соблюдены одновременно. Непонятно, почему Всемирный совет ФИА согласился на такой странный шаг, хотя наши источники сообщают, что Кирьянов попросил вернуться на том основании, что его уход с должности был «временным».

В ходе голосования было предложено «в интересах справедливости» отменить запрет, что, по сути, означает, что ФИА теперь готова закрыть глаза на действия России. В сложившихся обстоятельствах это кажется очень неразумным. В конце недавнего заседания Кирьянов поблагодарил президента [бен Сулайема] за то, что он лично позаботился о его восстановлении в должности, хотя это, очевидно, слухи, поскольку члены никому не могут рассказать, что произошло», — написал Сейвуд в своей колонке.