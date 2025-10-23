«Можем подняться на подиум». Хэмилтон — об оставшихся этапах Ф-1 в сезоне-2025

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о последних этапах сезона-2025.

«Я бы сказал, что мы можем добиться стабильности или даже в какой-то момент подняться на подиум до конца сезона. Мне также хочется финишировать выше «Мерседеса» в гонках, и, если я смогу помочь команде занять второе место в Кубке конструкторов, это будет хорошим завершением года.

В этом году всё действительно сложно. Тот же «Мерседес» выиграл прошлый Гран-при, а в Остине они уже были позади нас. Это всё трудно понять, почему у нас такие качели в этом сезоне. Я просто надеюсь, что на этой неделе наша машина станет лучше», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.